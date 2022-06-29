DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Erzincan merkezli olarak İstanbul ve Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, çatışma bölgeleri ile bağlantılı DEAŞ terör örgütü üyelerinin tespiti ve eylemlerinin deşifresi ile taban kazanma, yeni eleman temini ve propaganda faaliyetlerinin önlenmesine yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde operasyon düzenlemişti. Erzincan merkezli olarak İstanbul ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen ve 'Şehit Polis Memuru Cemalettin Topçu'nun adının verildiği operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

11 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Erzincan Adliyesine sevk edildi.

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