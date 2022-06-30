YÖGEP eğitimleri tamamlandı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in tanıtımını yaptığı, tüm okul ve kurum müdürlerinin katılım sağladığı 120 saatlik "Okul Yöneticilerini Geliştirme Programı (YÖGEP)" Erzincan’da tamamlandı.

Erzincan merkez ve tüm ilçelerde görev yapan toplam 140 okul ve kurum müdürünün katılım sağladığı program 120 saat sürdü. Her modül 30 saat olacak şekilde 4 aşamada uygulanarak gerçekleştirildi. Katılımcıların aktif olduğu gurup çalışmaları, deneyim paylaşımı ve beyin fırtınası ile fikir ve proje üretimini destekler bir yaklaşımla eğitim tamamlandı.

Bu program ile okul ve kurum müdürlerinin mesleki gelişimlerinin arttırılması ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan "Öğretmenlik Meslek Kanunu" ile yeni hizmet içi eğitim anlayışının tabana yayılması sağlandı.

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