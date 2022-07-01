Mangal kömürü yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü

ErzincanErzurum karayolunda seyir halindeki mangal kömürü yüklü tırda yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, kömürlerde maddi hasar meydana geldi.

Yangın ErzincanErzurum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 24 AAP 227 plakalı tırın mangal kömürü yüklü dorsesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanı fark eden sürücü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa zamanda olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kömürleri söndürdü. Sebebi bilinmeyen yangında mangal kömürlerinde maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri köz olan kömürleri söndürdükten sonra titizlikle soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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