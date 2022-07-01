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Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

İHA

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayraklarıyla Ergan Kavşağı'ndan belediye binası önüne kadar yürüdü.
Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunuldu.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin sadece bir Anadolu şehrini ziyaretten ibaret olmadığını söyledi.
Başkan Aksun, “Başkomutan, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 103. yıl dönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Amasya Genelgesini yayımladıktan sonra Erzurum kongresine katılmak için yola çıktığında 1 Temmuz 1919’da Erzincan’ımızı şereflendirmiş şehrimizde 1 gece konaklayıp bu esnada hemşehrilerimize vakit ayırarak bu kadim şehre verdiği değeri göstermiştir. Atatürk Erzincan ziyareti esnasında kendisini karşılayan Müdafaai Hukuk Cemiyetinden İstiklal Madalyası sahibi Hacı Fevzi Efendi'yi Erzurum ve Sivas Kongrelerinde yanı başından ayırmamıştır.
Bu kutlu davada Erzincan’ın ve Erzincanlıların desteği Milli Mücadeleye güç katmış, ümit vermiştir. Vatanperverliğin, kardeşliğin şehri Erzincan, geçmişte olduğu gibi aynı milli ruh ve aynı inanç ile milli bir müdafaa gerektiğinde hazır ve nazırdır.
Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Erzincan’ımızda kulağı mazide, gözü atide, Ulu önderin izinde, gösterdiği hedefe belirlediği ilkeler çerçevesinde muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için gayret etmektedir. Kıymetli hemşehrilerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki Anadolu coğrafyası olarak dünyanın en kıymetli topraklarındayız. Ve bu topraklarda olmak dün hiç kolay olmadı, çok bedel ödedik ve bu bedel ya kan ya gözyaşı oldu. Tabiî ki bu toraklarda kalmanın bugünde bedelleri var. Ama biz bir olursak, birlikte olursak, kardeşlik hukukumuzu güçlendirirsek hiçbir güç bizi örseleyemez. İhtiyacımız olan tek şey bir olmak! iri olmak! ve diri olmaktır.
Geleceğin güçlü Türkiye’sini bu birliktelik oluşturacaktır. Can Erzincan’ımız ülkemiz adına bunun en güzel örneğidir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzincan’ımıza gelişinin 103. yıl dönümünü o günkü ruhla, heyecanla yaşıyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelemizden bugüne kadar Vatan ve Millet uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hepinizi saygı ile selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene” şeklinde konuştu.
Törene, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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