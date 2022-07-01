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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Karaman’dan İliç’teki altın madeniyle ilgili açıklama

İHA

Milletvekili Karaman’dan İliç’teki altın madeniyle ilgili açıklama

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İliç’te Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madeniyle ilgili TBMM’de konuşma yaptı.
Son dönemlerde gündeme getirilen ve Erzincan’ın İliç ilçesi, Çöpler Köyü mevkiinde Anagold Madencilik tarafından işletilmekte olan maden sahasının çevreye zarar verdiği iddialarının arttığı kaydeden Karaman, şöyle konuştu:
“Bu maden sahasında; açık ocak madencilik metoduyla çıkartılan içinde altın bulunan kompleks cevher, yığın liçi yöntemiyle işlenmektedir. Şu an işletmede olan tesisin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen; 2008, 2014 ve 2021 tarihli ÇED Kararları, 2020 tarihli Çevre İzin Lisans Belgesi bulunmaktadır. Maden sahasında faaliyet sırasında izlenecek tüm parametreler, izleme sıklıkları ve alınacak tüm önlemler; Çevre Bakanlığınca takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Maden sahası içinde ve civar köylerde ÇED taahütü olarak 7 ayrı noktada sürekli Hidrojen Siyanür (HCN) gazı ölçümleri gerçekleştirilmekte ve bu ölçümler kayıt altına alınmaktadır. Bugüne kadar bu alanlarda kayda değer bir Hidrojen Siyanür (HCN) oluşumu gözlemlenmemiştir. Bu detektörlere ek olarak proses alanlarında işletilen 49 adet sabit Hidrojen Siyanür (HCN) detektörü daha mevcuttur.
Tesiste toplam 26 adet baca bulunmakta. İki adet boiler bacasında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) kurulu olup tesis çalıştığı sürece (CO ve O2 parametreleri) online veri alınarak izlenmektedir. Bizde bölge milletvekilleri olarak yetkililerle birlikte defalarca İliç ve İliç maden sahasını ziyaret ettik ve bu bölgede herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için hem yetkilileri hem maden işleticilerini uyardık. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Çevre Bakanlığı tarafından 30 kez denetlenmiştir.
Ayrıca Yeraltı suları ayda 1 kez, yüzey suları ayda 2 kez olmak üzere örneklenmekte ve yurtiçi ve yurtdışında çeşitli çevre laboratuvarlarına analize gönderilmektedir. 11 senelik operasyon boyunca örneklerde herhangi bir kirlilik bulgusuna rastlanılmamıştır.
21.06.2022 tarihinde gece saatlerinde söz konusu işletmenin cevher sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza neticesinde iddia edilen çevre kirliliğine istinaden Çevre Bakanlığı Merkez Çevre Denetim Ekipleri ile çevre laboratuvarı ilimiz yetkilileri ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Denetim neticesinde; 20 m3 olduğu iddia edilen siyanür içeren çözeltinin tesis sınırlarının hemen yanında araziye aktığı, mevsim itibarı ile alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir. Tesise bu olayla ilgili Çevre Kanunu’na istinaden En Üst Sınır olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Tesisin faaliyetleri durdurulmuştur.
Bölgede çevresel izleme çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmekte olup, benzeri bir olayın bir daha yaşanmaması veya herhangi bir sızıntı halinde siyanür çözeltisinin tesis dışına çıkmasının engellenmesi amacıyla, söz konusu tesiste ilave çevresel iyileştirme çalışmaları Bakanlık gözetiminde tamamlanıncaya kadar faaliyetin durdurulması kararı alınmıştır.”

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