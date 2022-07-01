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43'üncü Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı

DHA

43'üncü Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı


Muzaffer KOŞAN/ KEMALİYE (Erzincan), (DHA)ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, farklı branşlarda 500'e yakın sporcunun katılımıyla başladı. 4 gün sürecek şenlik kapsamında, buse jamp, wingsuit, atlayışı gerçekleştirildi.
Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında wingsuit (yarasa atlayışı) ve base jump (Serbest atlayış) gerçekleştirildi. `Demir Yol´ adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan `Via Ferrata´ parkurundan atlama yapılacak alana çıkan sporcular burada yaptıkları hazırlığın ardından kendilerini boşluğa bıraktı. Fırat Nehri´ne yapılan atlayış izleyicileri heyecanlandırdı. Sporculardan Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny ve Fransız Jullien Millot, tarafından gerçekleştirilen atlayışları şenliklere katılan vatandaşlar nefeslerini tutarak izledi. Eğin Gaban bölgesindeki Demir Yol adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan Via Ferrata parkuruna tırmanan üç sporcu, buradaki Cennete açılan kapı adlı platform ile sarp kayalıklardan atlayışlar gerçekleştirdi.
Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Başkanı Feridun Çelikmen, sporcuların zor şartlarda güzel bir atlayış gerçekleştirdiğini ifade ederek, "43´üncü Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri ilk günün de iki tane dünya çapında wingsuit sporcusu bunlar hakikaten uç uçucular. Normal koşullarda uçan sincap dediğimiz bu wingsuit sporunda hiç rüzgar olmaması lazım. Adamlar atladılar. İnanılır gibi değil. Çok extrem bu hareket. Zorlanmaları da şuradan belli normalde kaçış güzergahları karşı Fırat tarafı. Kemaliye üzerinde paraşüt açmak zorunda kaldılar. Bir de bizim bizden saydığımız Avusturalyalı Cameron Tracey Smith var. O da basejump yaptı. 2 wingsuit bir basejump açılışı yaptık. İnşallah hava müsait olursa daha 4 gün buralardayız. Hayırlısı olsun. Kazasız bu şekilde geçsin. Amacımız insanların hiçbir şekilde yaralanmaması" diye konuştu.
Festival kapsamında yarın koşu ve tırmanış yapılacağını ifade eden Çelikmen, "Dağcılık Federasyonunun bizim doğa sporları şenliği içerisinde yaptığı faaliyetler. Su sporları devam ediyor. İlk kez olarak Türkiye'mizde bir de görme engelli kardeşimiz milli sporcu bizim Via Ferrata parkuruna tırmanacak. Onun çok güzel bir sloganı var. 'Dağlara gözle değil, yürekle tırmanılır' diye. Bu hakikaten dünyaya bir şekilde gözlerini kapatan karanlıklar içerisinde ki insanlar için bir umut. Hiçbir zaman hayata küsmemek lazım. Gözle değil gönül gözü ile dünyayı görebilirsiniz. Bununla ilgili bir mesaj verecek bize" dedi.
İstanbul'dan festival için gelen fotoğraf sanatçısı Sadık Üçok, "Bu kadar rüzgara rağmen atlamaları ekstra bir heyecan verdi. Başarılı bir atlayıştı. Biz de fotoğraflarken çok heyecanlandık. Güzel bir organizasyon. Kemaliye'ye kışın da geldim. Ama yazını da görmek çok güzel oldu benim için" dedi.
Şenliklere Çorum'dan gelen Ayşe Çalışkan, atlayışların çok heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu etkinlikler kapsamında en heyecanlı bölüm her halde burasıydı. Benim için de bir ilk oldu. Hem fotoğraflamak hem de izlemek çok güzel bir deneyimdi. Bu etkinlikte emeği geçen herkese ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü herkezin gözlerindeki heyecanı gördüm. İnşallah tekrar geleceğim. Ailemle birlikte geleceğim. Çocuklarımın da bu heyecanı yaşamasını istiyorum."(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Kemaliye Muzaffer KOŞAN
2022-07-01 23:13:44

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