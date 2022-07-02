Erzincanlılar Yıldızdoğan’ın konseriyle coştu

Erzincan’da sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, söylediği türkülerle hayranlarını hem duygulandırdı hem de coşturdu.
Erzincan'da konser veren ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, türküleriyle Erzincanlılara müzik ziyafeti yaşattı. Gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı Yıldızdoğan, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen birçok eserini seslendirdiği konser boyunca, alanı dolduran binlerce Yıldızdoğan hayranı türkülere eşlik etti. Zaman zaman duygulanan zaman zaman da coşkuyla konserde eğlenen vatandaşlar gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösterdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.