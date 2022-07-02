Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Aşkale Çimento Grubu’na bağlı Erzincan Çimento Fabrikası'ndan 19 işçi çıkarıldı.

Bugün sabah saat 08.00’de işe gittiklerini ve saat 08.30 sıralarında işten çıkarıldıklarına dair tebliğ yapıldığını belirten 14 yıllık işçi İbrahim Bayrak, “Tazminat hakkımızı vererek Aşkale Çimento Grubu’na bağlı Erzincan Çimento Fabrikasından benimle birlikte 18 arkadaşımı işten çıkardılar. Sebep, neden söylenmedi. Bizim gibi aynı şekilde Trabzon’da da bulunan fabrikadan 18 işçinin işine daha son verilmiş. Çok zor durumda kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. 40 45 yaşında çalışanlar olarak biz nerede iş bulabiliriz? Telefonla milletvekillerimizi arayıp durumu bildirdik. İlgileneceklerini söylediler. Bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, konuya ilişkin Aşkale Çimento Grubu'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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