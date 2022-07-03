Macera dolu Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği

Uluslararası 43’ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği 14 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen birçok doğa sporuyla devam ediyor.

Doğu'nun saklı Cenneti Kemaliye’de, 43'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği her yıl olduğu gibi renkli görüntülere sahne oluyor.

Dört gün süren şenlikte, "buse jamp"(serbest atlayış) etkinliği, "wingsuit" (yarasa atlayışı), "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkur tırmanışı ile bisiklet yarışları, kaya tırmanışı, atlı cirit gösterisi gibi birçok spor faaliyet yer alıyor.

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