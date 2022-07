Görme engelli milli dağcı Turhan'dan 517 basamaklı parkura başarılı tırmanış 

Muzaffer KOŞAN / KEMALİYE (Erzincan), (DHA)-GÖRME engelli Milli dağcı ve atlet Necdet Turhan (65), Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 'demir yol' adı verilen 600 metre yüksekliğindeki 517 demir basamaktan oluşan Via Ferrata Parkuru'na tırmanarak aynı güzergahtan inmeyi başardı.

Kemaliye'de devam eden 43'üncü Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'ne katılan görme engelli milli dağcı ve atlet Necdet Turhan, Gaban bölgesindeki, 'demir yol' adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan 600 metre yüksekliğindeki Via Ferrata Parkuru tırmanışına katıldı. 23 yaşında görme yetisini kaybeden ve daha sonra aldığı eğitimlerle kendisini geliştirip engelliler için çeşitli projelere imza atan Türkiye'nin görme engelli dağcısı ve maraton koşucusu Turhan, tırmanış için hazırlıklarını tamamladıktan sonra kısa bir açıklama yaptı. ODTÜ Dağcılık Kulübü onur üyesi olduğunu belirten Turhan, daha önce Aladağlar Cimbar vadisinde, Ankara Hüseyin Gazi'de, Bursa Narlı Derede, tırmanışlar yaptığını kaydetti. Turhan, "Şimdi Via Ferrata, tırmanışını deneyeceğim. Bu farklı bir yöntem. Başarılı olacağımı düşünüyorum. Başarılı olmamın ardından diğer görme engelli arkadaşlara da tırmanışı tavsiye etmeyi düşünüyorum. Benim şöyle bir sloganım var; 'yıllarca 5 kıtada, 5 maraton, 5 zirve' diye programı tamamlarken ortaya benim bir sloganım çıkmıştı. 'Dağa göz değil, yürek tırmanır' Ben onu şimdi şöyle revize etmek istiyorum. 'Kayaya göz değil, yürek tırmanır',inşallah başarılı olacağım" dedi.

'AİLELER ENGELLİ ÇOCUKLARINI SAKLAMASINLAR'

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Turhan, diğer sporcularla birlikte tırmanışa başladı. 'Kayaya göz değil, yürek tırmanır' diyerek sarp kayalıklardan oluşan parkura başlayan Turhan'ın 600 metrelik tırmanış ve inişi yaklaşık 4 saat sürdü. Parkuru tamamladıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Turhan, şunları söyledi:

"Yoğun duygular içerisinde tırmanışı gerçekleştirdim. Bir sonraki tırmanışımda daha da başarılı olacağımı düşünüyorum. Çünkü daha çok üst gövdemi kullanmaya çalıştım. Alt gövdemle ayaklarımla tırmanış yapmakta zannediyorum bir miktar yetersiz kaldım. Kaya tırmanışlarda bu temel hadiselerden birisidir. Alt gövdenin kullanılması. Mutluyum, zorlanmadım. Bir kaya duvarına ilk tırmanan Türkiye'deki görme engelli olmaktan ayrıca büyük bir onur ve mutluluk duydum. Benim için çok özgün bir hadiseydi. Daha öncede söyledim. Ben Türkiye'nin değişik dağlarında üstten emniyet alınarak tırmanışlar yapmıştım. Bu daha farklı bir hadise. Duygulandım, heyecanlandım fakat muvaffak olmaktan da olabildiğince mutluyum. Görme engellilere benim verebileceğim mesaj zaten ben '5 kıtada 5 maraton 5 zirve projesi'ne başlarken en temel sloganlarımda bir tanesi şuydu. Engelliler de başarabilir. Görme engelliler istedikten sonra pek çok şeyi ama pek çok şeyi başarabilirler. Yeter ki mücadele etsinler. Evlerinden dışarıya çıksınlar. Temel eğitimlerini alsınlar. Temel eğitimlerini derken özel eğitim. Körlüğe dair özel eğitim olmadan görme engellilerin sosyal yaşama adaptasyonları çok zor. Bu manada ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Lütfen aileler görme engelli çocuklarını, kör çocuklarını evde saklamasınlar." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Kemaliye Muzaffer KOŞAN

