EBYÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen Ergan Cup Ulusal Tenis turnuvası ödül töreni ile sona erdi.

30 Haziran 3 Temmuz arasında Açık Hava Spor Tesisleri’nde gerçekleşen “Ergan Cup Ulusal Tenis Turnuvası” renkli görüntülere sahne oldu.

Turnuva ile ilgili bilgi veren Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, EBYÜ’de gerçekleşen ilk ulusal tenis müsabakası olduğunu belirterek, bundan dolayı heyecanlı olduklarını dile getirdi. Farklı illerden gelen 50 sporcunun yer aldığı turnuvanın 4 gün boyunca devam ettiğini belirten Dekan Şat, bu turnuvanın devamının da olması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekleyerek: “Amacımız tenisin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılmasıdır” dedi.

Ergan Cup Ulusal Tenis turnuvası düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Düzenlenen törene; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, davetliler ve sporcular katıldı.

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