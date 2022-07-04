Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Türkiye Badminton Şampiyonlarını misafir etti.

Bayburt'ta yapılan gurup maçlarında birinci olan Erzincan Şehit Er Süleyman Aydın Orta Okulu kız takımı, 912 Haziran 2022 tarihleri arasında kendi gruplarında birinci olan 19 ilin katıldığı Türkiye finallerinde Türkiye Badminton Şampiyonu oldu. Amasya'da düzenlenen finallerde ciddi rakiplerini yenerek gösterdiği başarılar ile gelecek yıllarda da adından sıkça söz ettireceklerinin sinyalini verdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün öğrencileri makamında ağırlayarak, "Öğrencilerimizin desteklenmesi ve yetiştirilmesi sürecinde yanlarında olan başta ailelerine, onları yetiştiren millî antrenörlerimiz Murat Sönmez ve Uğur Erçetin hocalarımıza ve okul müdürümüz Ercan Sak'a teşekkür ederiz. Bu vesile ile bizleri gururlandıran başarılı öğrencilerimiz, Aleyna Korkut, Elif Rabia Şimşek, Nisanur Çimen ve Sümeyye Özen'i tebrik eder, başarılarının daim olmasını dileriz. Öğrencilerimizin, Akdeniz Oyunlarında şampiyon olarak göğsümüzü kabartan başarılı millî badmintoncularımız Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin'in izinden giderek nice Dünya Şampiyonlukları kazanmasını temenni ederiz.” dedi.

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