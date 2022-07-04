29 yıldır dinmeyen acı; Başbağlar Teröristlerce kurşuna dizilerek öldürülen 33 sivilin yakınları, Başbağlar katliamında yaşadıkları acıyı unutamıyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 29 yıl önce PKK'lı teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak öldürülen 33 sivilin yakınları, Başbağlar katliamında yaşadıkları acıyı unutamıyor.

Yaşanan katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, "Burada bir soykırım yaşandı. Katliamdan ben de yaralı kurtuldum. 28 sivilin yanı sıra burada evleri, hatta evlerin içindeki 5 köylümüzü yakarak katledenler vahşetin adını Başbağlar koydular" dedi.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında 33 vatandaş hayatını kaybetti. Başbağlar köyünde, 27 yıl önce teröristlerce gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamlarından biri olan Başbağlar katliamında 33 sivilin köy meydanında toplanıp kurşuna dizilerek ve ateşe verilerek katledilmesinin acısı, yakınlarınca yaklaşık çeyrek asır geçmesine rağmen ilk günkü gibi hissediliyor.

Yaşanan katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, "Burada bir soykırım yaşandı. Katliamdan ben de yaralı kurtuldum. 28 sivilin yanı sıra burada evleri, hatta evlerin içindeki 5 köylümüzü yakarak katledenler vahşetin adını Başbağlar koydular" dedi.

29 yıldır çalınmadık kapı, gidilmeyen makam kalmadığını ama bu güne kadar sonuç alamadıklarını ifade Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, “1994 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) başlayan davanın 4 duruşması Erzincan, 24 duruşması İzmir DGM'de görüşüldü. 1998 yılında Başbağlar olayı takipsizlikle kapandı. Daha sonra sivil ve yargı önünde birçok denemelerimiz oldu. 2013 yılında 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonuna da davamızı anlattık. Oradan da sonuç alamadık" diye konuştu.

“Başbağlar olayı görünmez oldu”

"Devlet Denetleme Kuruluna elimizdeki bilgi, belge ve dokümanlarla gidip 7 saat açıklama yaptık" diyen Muhtar Akarpınar, “Dava dosyası Sivas olayı ile birleştirildi ancak Sivas olayıyla ilgili rapor hazırlandı, Başbağlar'la ilgili hazırlanmadı. O dosya içinde Başbağlar'a tek satır yer verilmedi. Maalesef Başbağlar olayı görünmez oldu" dedi.

Terör örgütü PKK'nın, en büyük sivil katliamını Türkmen köyü olan Başbağlar'da yaptığını söyleyen Akpınar, "Burada bir soykırım yaşandı. Katliamdan ben de yaralı kurtuldum. 28 sivilin yanı sıra burada evleri, hatta evlerin içindeki 5 köylümüzü yakarak katledenler vahşetin adını Başbağlar koydular. Bu katliamın failleri bulunsun, Başbağlar şehitlerinin kanı yerde kalmasın" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Başbağlar katliamının 29. yıl dönümü 5 Temmuz çarşamba günü köy meydanında yapılacak olan programla anılacak.

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