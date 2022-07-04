Fransız sporcu, 600 metreden yarasa kanat atlayışı yaptı

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Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Kemaliye ilçesinde Fransız Jullien Millot, 600 metreden 'yarasa kanat' atlayışı gerçekleştirdi.

Kemaliye´de bu yıl 43´üncüsü düzenlenen Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında Fransız sporcu Jullien Millot, yarasa kanat olarak da bilinen `wingsuit´ atlayışı gerçekleştirdi. Gaban bölgesindeki etkinlikte Millot, yerden 600 metre yüksekliğe kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, 517 demir basamaktan oluşan Via Ferrata parkurundan tırmanıp atlayış yaptı. Jullien Millot, saatte 200 kilometre hızla yaklaşık bin 500 metre kadar havada süzüldükten sonra sarp kayalıkların arasından geçip ilçe merkezinin üstünde paraşütünü açarak, Karasu Nehri kıyısındaki ağaçlık alana indi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-07-04 15:40:19



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