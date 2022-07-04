Fransız sporcu, 600 metreden yarasa kanat atlayışı yaptı (2)

TÜRK BAYRAĞI AÇTI
Kemaliye ilçesinde devam eden Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında Avustralyalı Cameron Tracey Smith ve Ryan Granny ile Fransız Jullien Millot, basejump olarak bilinen serbest atlayış gerçekleştirdi. 600 metre yükseklikteki platformdan kendilerini boşluğa bırakan 3 sporcu bir süre havada süzüldü. Ardından Fırat Nehri kenarına inişe geçen sporculardan Cameron Tracey Smith, Türk bayrağı açtı. Sporcular, başarılı bir şekilde inişini tamamladı.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-07-04 17:28:36
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