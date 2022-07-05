Kemaliye’de bir dizi açılış gerçekleştirildi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bir dizi açılış gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Makas, Kemaliye’de bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulundu. Vali Makas, Kemaliye ilçesinde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliklerinin kapanış programına katıldı ve ilçede bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulundu.

Etkinliklere; Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve eşi, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, Eski Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan, Ticaret Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İlçe programında protokol üyeleri tarafından ilk olarak; DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Kemaliye Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülecek olan Kemaliye Meyveciliğinin Geliştirilmesi Projesi dahilinde; Kemaliye’nin yöresel meyvelerinin işleme ve paketleme tesisinin açılışı yapıldı.

Ardından şenliklerin 4’üncü gününde `Demir Yol´ adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan `Via Ferrata´ parkurundan paraşüt atlayışı yapıldı. Vali ve beraberindekiler atlayışı izleyerek sporcuları ve emeği geçenleri tebrik ettiler.

Daha sonra Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Kültür Evi ve Müzesi’nin açılışını yaparak incelemelerde bulundular.

İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde de bulunan protokol mensupları, Kemaliye Eğin Valemi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile KUDAKA işbirliğinde yürütülecek olan ‘Eğin Goştiği’ isimli projenin açılışını yaptılar.

Daha sonra Vali ve beraberindeki protokol mensupları Kemaliye Sırakonak Köyü’nde Şehit Mustafa Fevzi Şahin’in mezarını ziyaret ederek, tüm şehitlerimize dualar ettiler.

Şehitlik ziyaretinden sonra Kemaliye Embiyabey Çevre Kültür ve Doğa Derneği tarafından 27 farklı çeşitin olduğu toplam 400 adet dut fidanının bulunduğu Eğin Dutu Karahan Gen Bahçesinin açılışını yaptılar.

İlçedeki gezi ve incelemelerin ardından konuşan Vali Mehmet Makas, ilimizin turizme açılan penceresi olan Kemaliye’mizin gelişiminde ve kalkınmasında emeği olanları tebrik ederek başarılar diledi.

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