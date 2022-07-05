Ağaçta mahsur kalan yavru kedinin yardımına itfaiye yetişti

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Erzincan’da çıktığı ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince aşağı indirildi.

Halitpaşa Caddesi üzerinde bir ağaca çıkan yavru kedinin inemediğini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Bir itfaiye eri, aracın merdiveniyle kedinin çıktığı ağaca çıkarak yavru kediyi alıp indirdi.

Aşağı indirilen yavru kedi, annesi bulunarak yanına bırakıldı.

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