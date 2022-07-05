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Başbağlar'da, PKK'nın katlettiği 33 kişi dualarla anıldı

DHA

Başbağlar'da, PKK'nın katlettiği 33 kişi dualarla anıldı


Muzaffer KOŞAN/KEMALIYE (Erzincan), (DHA)ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, olayın 29'uncu yıl dönümünde köyde düzenlenen törenle anıldı.
Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, 33 vatandaşı katlettikten sonra para, altın ve değerli eşyaları aldıkları evleri ateşe verip kaçtı. Katliamın 29'uncu yıl dönümünde köyde tören düzenlendi. Törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
`BU MİLLETİN FERDİ OLAMAZLAR´
Törende konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Bu millet tarihi ve kutlu yürüyüşünü hep insan odaklı, adaleti sağlamanın ve hoşgörüyü sağlayan İlahi Kelimetullah'tan yana bir millet olmuştur. İlahi Kelimetullah'ı tüm dünya yayalım diye yürüyüş yapmış bir millettir. Ama bütün bunların üstünde İslam'dan müşerref olmadan önce de ve sonrasında da merhametiyle de dünyaya iz bırakmış bir millet. Bizim milletimiz Atatürk'ün tarifinde, 'Ne mutlu Türküm diyene' şiarıyla hareket edip, kendini Türk hissedebilen, milletimiz tarihin hiçbir safhasında Ergenekon'dan, üç kıtada at koşturduğu dönemlere kadar ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi de dahil, hiçbir millete zulüm etmemiştir. Madımak'ta canlarımıza kıyan kimse, Başbağlar'da kurşunu sıkan ve içimizi kanatan kim ise bu milletin ferdi olmaz, olamaz. Çünkü bu milletin fertleri hiçbir zaman mazluma silah çekmemiştir. Mesele vatan millet olmadığı müddetçe silah çekmemiş, cana kıymamış, hak, hukuk olmadığı müddetçe böyle bir hareket içine girmemiştir" dedi.
`30 KADINI DUL, 100'E YAKIN EVLADI YETİM BIRAKTILAR´
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da "Ezan saati katliam planlayanlar kadın, erkek, çocuk ayırt etmeden, savunmasız vatandaşlarımızı kahpece kurşuna dizenler, evlerimizi ateşe verenler 33 vatandaşımızı şehit etmiş, 30 kadını dul, 100'e yakın evladımızı yetim bırakmıştır. Ama unutmasınlar ki; geride kalanlar bize önce Allah'ın, sonra şehitlerimizin emaneti, başımızın tacıdır. Hain terör örgütü ne yaparsa yapsın, bizleri asla yıldıramaz. Kardeşliğimize zeval getiremez. Biz dün olduğu gibi bugün de hep birlikte, aynı ülkü ve idealler ile buradayız ve ebediyette kadar da burada olacağız Allah'ın izniyle. Biz büyük bir aileyiz, biz necip Türk milletiyiz. Buradan ülkemizin her bölgesindeki vatandaşlarımıza ifade etmek isterim ki; Madımak da yanan can ile Başbağlar´da akan kan bizim. Yanan can da bizimdir, akan kan da" diye konuştu.
`TARİHİN EN KARANLIK CİNAYETİ´
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "2 Temmuz'da Sivas'ta Madımak'ta yanan otelde 33 vatandaşımız canının kaybetti. Ardından hemen 2 gün sonra Başbağlar'da 33 yurttaşımız, kardeşimiz maalesef ellerinde silah değil, sopa yokken tarihimizin en karanlık cinayetine, katliamına kurban gitti. Burada yakılan sadece Başbağlar'daki kardeşlerimiz değildi. Aslında burada yakılmak istenen, yok edilmek istenen yüzyıllardan beri Anadolu'da ekilen hoşgörü, kardeşlik, toplumun birliğiydi. Başbağlar'da yaşayan insanları da tebrik etmek isteriz. Çok vakur bir duruşla onların amaçları önünde diz çökmeyerek önemli bir duruşu gösterdiler. Ben bir kez daha 33 yurttaşımızı katleden PKK terör örgütünü kınadığımı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Şehitler vurulunca değil unutulunca ölür" diyen AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da "Acısı ile adeta kapanmayan bir yara kalbimizde dinemeyen bir sızı olan Başbağlar katliamı 29'uncu yıl dönümünde tüm şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve sıhhat diliyorum" dedi.
`29 YILDIR ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ BEKLİYORUZ´
Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar, "29 yıldır adaletin tecelli etmesini bekleyen Başbağlar, mazlumları ve mağdurları suçluların ve arkasında bulunan hainlerin adalet önünde hesap vermelerini beklemektedir. Adalet istiyoruz, bu talebimiz yalnız Başbağlar şehitleri için değil, ülkemizde tüm faili meçhul kalmış davaların mazlumları için de adalet istiyoruz. Yaşanan acılara rağmen vatan sevgisi imandandır düsturu ile vatanımız, bayrağımız ve dinimiz için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından davetliler, anıt mezarda dua etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Kemaliye Muzaffer KOŞAN
2022-07-05 17:26:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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