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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavgada bıçaklanan şahıs hastanede öldü

İHA

Kavgada bıçaklanan şahıs hastanede öldü

Erzincan’da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavgada bacağından bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Erzincan merkez Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Emin Aslan (25) ile S.M. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada S.M., Emin Aslan’ı bacağından bıçakladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emin Aslan kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan şüpheli S.M., polis tarafından yeni sanayi sitesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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