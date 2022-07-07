Tanoğlu: “Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın sevincini yaşıyoruz”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Bayramların gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma hissiyatını pekiştiren müstesna günler olduğunu belirten Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının güçlendiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst düzeyde yaşandığı çok özel günlerdir.

Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı’nı en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşarak, iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin, barışın ve huzurun hâkim olduğu bir dünya dileğiyle üyelerimiz başta olmak üzere tüm Erzincan halkımızın ve İslam âleminin Kurban Bayramını kutlar, sağlıklı günler dilerim" dedi.

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