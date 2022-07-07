Kızılay Hocabey konutları satışa sunuldu

Erzincan’da Kızılay Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etapta inşa edilen konutlar satışa sunuldu.

Kızılay Mahallesi’nde inşa edilen kentsel dönüşüm projesinde 25 daire ve 5 iş yeri satış için ihaleye çıktı. Ev sahibi olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği ihale, Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un başkanlık ettiği ihalede, 25 daire ve 5 iş yeri daire açık artırma usulü ile vatandaşlara satışa sunuldu.

Özellikleri ve konumlarına göre 575 bin ile 990 bin lira arasında değişen konutlarda yaşam kurmak veya yatırım yapmak isteyen Erzincanlıların ihaleye ilgisi yoğun oldu. Her bir daire için ayrı ayrı satış ihalesi gerçekleştirilirken, talep ettikleri daireyi almak isteyen vatandaşlar arasında centilmence bir çekişme yaşandı.

Kızılay Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap’ta yer alan konut ve iş yerlerinin ihale ile satışı 19212628 Temmuz ve 24911161823 Ağustos tarihlerinde devam edecek.

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