Erzincan’da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

Erzincan’da Kurban Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar açıklandı.

Erzincan’da 9101112 Temmuz 2022 Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri Kurban Bayramı münasebetiyle bayram süresi boyunca açık olan ekmek fırınları belirlendi.

Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 9 Temmuz Cumartesi günü Erzincan’da nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü (10 Temmuz Pazar) nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;

Gül Ekmek Fırını (Eski iplik fabrikası yanı), Çorlu Ekmek Fırını (Yavuz Selim Mahallesi), Aydınlar Ekmek Fırını (Ordu Caddesi), Somuncu Baba (Barbaros Mahallesi), Gümüşhane Fırını (Kavakyolu Yerleşkesi), Mis Ekmek Fırını (İnönü Mahallesi), İlkyıldız Fırını (13 Şubat Caddesi), Mevlana Fırını (Halitpaşa Mahallesi).

Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde ise kentte ki tüm fırınlar açık olacak.

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