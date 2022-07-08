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Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da bayramlaşma programına katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: “Enflasyon belli ki biraz zaman alacak inmesi. Buna karşılık da vatandaşlarımızı korumak amacıyla bir dizi tedbirleri Cumhurbaşkanımız ve kabinesi birer birer alıp hayata geçiyor”

İHA

Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da bayramlaşma programına katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: “Enflasyon belli ki biraz zaman alacak inmesi. Buna karşılık da vatandaşlarımızı korumak amacıyla bir dizi tedbirleri Cumhurbaşkanımız ve kabinesi birer birer alıp hayata geçiyor”

Memleketi Erzincan’da düzenlenen bayramlaşma programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Hayat pahalılığı, enflasyon son yılların yüksek düzeyine çıktı. Bunun için tabii ki oturup bekleyecek halimiz yok. Enflasyon belli ki biraz zaman alacak inmesi. Buna karşılık da vatandaşlarımızı korumak amacıyla bir dizi tedbirleri Cumhurbaşkanımız ve kabinesi birer birer alıp hayata geçiyor" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketinde Erzincan Belediyesince düzenlenen bayramlaşma programına katılarak hemşehrileriyle bayramlaştı. Yıldırım, belediye binasında protokol ve vatandaşlarla düzenlenen toplu bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünyada etkili olan salgından ve Rusya ile Ukrayna arasında ki savaştan dolayı dünyanın dengesinin alt üst olduğunu söyledi. Yıldırım, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayat pahalılığının arttığına işaret ederek enflasyon ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, enflasyonla mücadelede tedbirlerin alındığını ancak enflasyonun düşmesinin biraz zaman alacağını belirterek, “Bugün kurban bayramının müjdecisi arefe günü. Bugün aynı zamanda da dünyanın dört bir yanından Kabei Muazzama'ya, Arafat’a toplanan Müslümanların bir araya geldiği gün. Arafat’ta cem olma günü. Kurban Bayramı meşguliyeti fazla olan bir bayram. Bu yüzden bir gün öncesinden bayramlaşmak istedik. Rabbim bayramımızı bayram tadında ihya etmeyi nasip eylesin. Memleketimiz, dünya büyük bir badireden geçiyor. Önce 2 buçuk yıl süren Covid salgını ve şimdi de kuzeyimiz de devam eden Rusya Ukrayna savaşı dünyanın bütün dengesini alt üst etti. Bütün ülkeler hayat pahalılığından, enflasyondan büyük bir bedel ödüyor. Türkiye’de bunlardan ayrı değil. Hayat pahalılığı, enflasyon son yılların yüksek düzeyine çıktı. Bunun için tabi ki oturup bekleyecek halimiz yok. Enflasyon belli ki biraz zaman alacak inmesi. Buna karşılık da vatandaşlarımızı korumak amacıyla bir dizi tedbirleri Cumhurbaşkanımız ve kabinesi birer birer alıp hayata geçiyor. Bundan sonra da tedbirler alınmaya devam edecek. Ta ki enflasyon mücadelesinde istenen sonuçlar elde edilmiş olsun” dedi.

“20 yıl öncesinde bu ülkede gidemediğimiz yerler vardı”
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 20 sene de ülkenin doğusu ile batısını birbirine yakınlaştırdıklarını söyleyerek, “Huzur, güvenlik bir ülkenin olmazsa olmazıdır. 20 yıl öncesinde bu ülkede gidemediğimiz yerler vardı. Bayrağımızı dalgalandıramadığımız bölgeler vardı. 20 yılda ülkenin doğusuyla batısını birbirine yakınlaştırdık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik ama bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki, yolları böleriz asla Türkiye’yi böldürtmeyiz. Şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyor, mekânları cennet olsun diyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Onlar sayesinde rahat uyku uyuyoruz ve memleketin her köşesine gidip gelebiliyoruz” diye konuştu.

“Coğrafya kaderdir”
Yıldırım ayrıca coğrafyanın kader olduğunu, Türkiye coğrafyasında yaşamanın da kolay olmadığını belirterek, “Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi gözümüz kadar muhafaza edeceğiz. Buna mecburuz. Çünkü bu topraklar, bu coğrafya kolay bir coğrafya değil. 100 yıldır, Osmanlı’dan bu tarafa bu topraklarda bağımsızlık mücadelemiz devam ediyor. Coğrafya kader diyor İbni Haldun. Bu kader bizim kaderimiz. Bizim kaderimiz sadece 780 bin kilometre kare vatan toprağıyla sınırlı değil. 492 bin kilometre kare Mavi Vatan’da buna dâhil ve etrafımızı kuşatan Balkanlardan Uzak Doğu’ya uzanan Türk coğrafyası da bizim kaderimizdir. Onun için Türk Devletleri Teşkilatı’nın da bölgede huzuru, güvenliği, refahı sağlaması için Türkiye başta olmak üzere canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.
Bayramlaşma programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Belediye binasında gerçekleştirilen törenin ardından Yıldırım, Refahiye ilçesindeki Kayı köyüne kara yoluyla hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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