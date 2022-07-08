Binali Yıldırım Mehmetçikle bayramlaştı

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Kurban Bayramı vesilesiyle Erzincan’da görevi başında ki güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Erzincan’ın Kemah ilçesi ziyareti sonrasında Cebesoy uygulama noktasını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Vali Mehmet Makas ile beraberindekiler, buradaki güvenlik güçleri ile bir süre sohbet ettiler. Yıldırım, güvenlik güçlerine görevlerinde kolaylıklar dileyerek bayramlarını kutladı. Gerçekleştirilen ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

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