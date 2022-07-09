Erzincan'da acemi kasaplar bayramın ilk günü acile koştu

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Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık hayvanları keserken yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurdu. Erzincan'da vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye başladı. Bazı vatandaşlar, kurban keserken kendisini yaraladı. Genellikle el ve ayaklarından yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Yaralılara, ayakta müdahale edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-07-09 11:28:03



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