Erzincan'da havadan ve karadan trafik denetimi

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Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarda karadan ve havadan denetimlerini sürdürdü. Görevliler, kural ihlali yapan sürücüleri, uygulama noktalarındaki ekiplere bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda olanların daha güvenli seyahati için Erzincan-Kemah kara yolu ile tatil günlerinde trafiğin yoğunlaştığı Ekşisu mesire alanı bölgesinde denetim yaptı. Trafiği havadan denetleyen ekipler, kurallara uymayan sürücüleri telsizle kontrol noktasındaki yer ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatili süresince halkın trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması tedbirleriyle denetimlere aralıksız devam edileceğini vurguladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-07-10 09:51:37



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