Erzincan'da havadan trafik denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da havadan trafik denetimi

İHA

Erzincan'da havadan trafik denetimi

Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı’nda helikopterle trafik denetimi yaptı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle yollarda seyahat eden vatandaşların güvenliği için ilk olarak ErzincanKemah kara yolu ile tatil günlerinde trafiğin yoğun olduğu Ekşisu mesire alanı bölgesinde havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafiği havadan kontrol eden ekipler, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri telsiz aracılığıyla kontrol noktasında ki ekiplere bildirdi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, denetimlere aralıksız devam edileceğini bildirerek, “Bayram tatili süresince vatandaşlarımızın trafikte iken can ve mal güvenliklerinin sağlanması yönünde tedbirlerin alınmasına ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da havadan ve karadan trafik denetimi
YEREL HABERLER Erzincan'da havadan ve karadan trafik denetimi
Erzincan'da acemi kasaplar bayramın ilk günü acile koştu
YEREL HABERLER Erzincan'da acemi kasaplar bayramın ilk günü acile ...
Erzincan’da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
YEREL HABERLER Erzincan’da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Binali Yıldırım Mehmetçikle bayramlaştı
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Mehmetçikle bayramlaştı
Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da bayramlaşma programına katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: “Enflasyon belli ki biraz zaman alacak inmesi. Buna karşılık da vatandaşlarımızı korumak amacıyla bir dizi tedbirleri Cumhurbaşkanımız ve kabinesi birer birer alıp hayata geçiyor”
YEREL HABERLER Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da bayramlaşma ...
Özel güvenliklere “KAAN” uygulaması ile kolluk kuvvetleri desteği
YEREL HABERLER Özel güvenliklere “KAAN” uygulaması ile kolluk ...
Erzincanlı çiftçiye devletten 4,6 milyon hibe desteği
YEREL HABERLER Erzincanlı çiftçiye devletten 4,6 milyon hibe desteği
Bayram öncesi Erzincan’da sıkı denetim
YEREL HABERLER Bayram öncesi Erzincan’da sıkı denetim
Kurban pazarında arefe yoğunluğu Kurban pazarının en büyük tosunu “Paşa” alıcısını bekliyor
YEREL HABERLER Kurban pazarında arefe yoğunluğu Kurban pazarının en ...
Erzincan’da bin adet kınalı keklik doğaya salındı
YEREL HABERLER Erzincan’da bin adet kınalı keklik doğaya salındı
Erzincan’da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı
YEREL HABERLER Erzincan’da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.