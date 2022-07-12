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Bakan Karaismailoğlu, muhteşem manzara eşliğinde yol alan Doğu Ekspresini paylaştı

İHA

Bakan Karaismailoğlu, muhteşem manzara eşliğinde yol alan Doğu Ekspresini paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seyrine doyumsuz manzara eşliğinde Sivas Divriği’denİliç Erzincan güzergâhına yol alan, ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi’nin dron çekimlerinden oluşan videosunu “Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma” türküsü fonuyla sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Halkımızın gönlüne gidecek tüm yolları yapmaya devam ediyoruz” notunu düştü.
Ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi yazın ayrı, kışın ayrı güzelliğiyle cazipliğini her mevsim koruyor. Doğu Ekspresiyle masalsı bir yolculuk için 7’den 70’e, Türkiye'nin 81 ilinden insanlar Ankara Kayseri Sivas Erzincan Erzurum Kars güzergâhını görmek için ilgi gösteriyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’da, sosyal medya hesaplarından Sivas Divriği’den İliç Erzincan güzergâhına yol alan Doğu Ekspresi’nin videosunu paylaştı. Dron ile muhteşem manzara eşliğinde çekilen videoda Erzincan yöresine ait sözleri Ali Haydar ÇiçekAli Ekber Çiçek’e ait olan “Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma” türküsü yer aldı.
Bakan Karaismailoğlu, paylaşımına, “Halkımızın gönlüne gidecek tüm yolları yapmaya devam ediyoruz” notunu düşerek Divriği’den Erzincan’a güzergâhı olarak belirtti.
Doğu Ekspresi geçtiği doğal güzellikler nedeniyle gezginler ve fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenlerden. Seyahatler genelde kuşetli vagonlarla yapılmakta. Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, üniversite öğrencileri, öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınmakta.
Doğu Ekspresi AnkaraKars arasındaki seferini yaklaşık 26 saat içerisinde tamamlamakta. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün en uzun rotalarından biri olan ve Avrupa'da ilk 10 rota içerisinde bulunan AnkaraKars hattında her gün hizmet veren Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler, yurdun dört bir yanından hatta yurt dışından gelip Ankara'dan Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiyor.

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