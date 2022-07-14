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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatili fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarına akın etti

İHA

Erzincan'da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına akın etti. Ekşisu Mesire Alanı'nda tatil yoğunluğu yaşandı.

Tatili fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarına akın etti

Erzincan’da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına akın etti. Ekşisu Mesire Alanı’nda tatil yoğunluğu yaşandı.
Kurban Bayramını fırsat bilen vatandaşlar Ekşisu Mesire Alanına giderek tatilin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının bunalttığı Erzincan’da, merkeze 14 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı yoğun ilgi görüyor. Mesire alanında bulunan küçük havuzda çocuklar yüzerek serinlerken aileleri ise ayaklarını suya sokup ferahlamaya çalışıyor. Erzincan’ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanı sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi olurken, tatili fırsat bilenler etini alıp buraya koşuyor. Doğal maden suyunun yanı sıra soğuk suları, kaplıca suyu ve kükürtlü suya ilgi gösteren vatandaşlar, gölet kenarında serinlemeye çalışıyor.
Vatandaşlar, kestikleri kurban etini dağıttıktan sonra kendilerine ayırdıkları pay ile piknik yapmaya geldiklerini belirtti. Ailesi ile beraber piknik yapmaya gelen Yaşar Özlü, “Kurban Bayramını güzel bir şekilde geçirdik. Kent merkezi oldukça sıcak. Kendi payımıza düşen kurbanımızı alarak tatilin tadını çıkarmaya geldik. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz” dedi.
Vatandaşlardan İbrahim Yardımcı ise, “Kurban Bayramı bitti. Kurbanımızı kestik. Hava çok sıcak. 37, 38 dereceleri buluyor. Biz de kendimizi doğal ortamlara, yeşilliğe attık. Çağlayan olsun Ekşisu Mesire Alanı olsun, böyle yerlere attık kendimizi. Çocuklarımız parkta oyuyor, kendimiz burada piknik yapıyoruz. Hava güzel, ortam güzel, her şey güzel. Erzincanlı, yerli ve yabancı tüm turistleri buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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