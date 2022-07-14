15 Temmuz ruhu tuvallere resmedildi

Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde resim sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Millet Bahçesi’nde düzenlenen sergiye kent protokolü, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller ve portre çalışmaları yağlı, sulu ve farklı teknikler kullanılarak toplamda 25 resim sergilenirken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 144 kitap ve 8 yerel gazetenin 15 Temmuz arşivleri sergilendi.

Resim sergisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde açık olacak.

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