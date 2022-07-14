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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

İHA

Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.
Düzenlenen programa Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3’üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, kurum amirleri, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Sulu, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, Erzincan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.
Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programda yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verilerek, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler dilendi.
Programda son olarak konuşan Vali Mehmet Makas, "15 Temmuz darbe girişimi; bu milletin bağımsızlığına, birliğine, bayrağına yapılmış, dış güçlerin desteklediği bir darbe girişimiydi. Bu hain girişime; askeriyle, polisiyle, sivil halkıyla 7’den 77’ye bu vatanın evlatları karşı koymuştur. 15 Temmuz karanlık gecesinin sabahında 251 vatan evladımız şehit olmuştur. Bu şehitlerimizden 4’ü Erzincanlı kahramanlarımızdır. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, birliğimiz ve beraberliğimiz için Ergenekon’dan günümüze kadar şehadet şerbeti içmiş tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin, şefaatlerine bizleri nail etsin. Şehitlerimizin Aileleri bizlere emanettir. Gazilerimiz bizim onurumuzdur, Allah hayırlı uzun ömürler versin hepsine. Allah bir daha bizlere böyle ihanetler yaşatmasın." dedi.
Düzenlenen programda şehit yakınları ve gaziler ile aynı masayı paylaşan protokol mensupları, salonda bulunan masaları da tek tek gezerek, şehit aileleri ve gazilerle görüştüler.

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