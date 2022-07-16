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15 Temmuz'da vücuduna 7 mermi isabet etmesi sonucu gazi olan Tümgeneral Ala, o gece yaşadıklarını hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı

İHA

15 Temmuz'da vücuduna 7 mermi isabet etmesi sonucu gazi olan Tümgeneral Ala, o gece yaşadıklarını hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda program düzenlendi. Programda konuşma yapan 15 Temmuz gazisi, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, o gece yaşadıklarını hatırlayarak gözyaşlarına hâkim olamadı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde program düzenlendi. 81 il de aynı anda başlayan sancak koşusunda milli sporcuların Vali Mehmet Makas’a Türk bayrağını teslimi ile başlayan programda, ellerinde Türk bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar hem şehitleri andı, hem de hainlere lanet okudu.
Duaların edildiği, Kur'anı Kerim’in okunduğu meydanda yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişimini lanetleyerek şehitleri andı. Ayasofya Camii ekibi ilahi dinletisi, mehteran gösterisi, kahramanlık türküleri ve şiirlerinin söylendiği etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi dev ekranda vatandaşlara izletildi.
Protokol konuşmaları esnasında konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan 15 Temmuz gazisi 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala gözyaşlarına hâkim olamadı. Vatandaşların alkışlarla destek verdiği paşa hain darbe girişiminde 7 yerinden yaralanmış ve 10 gün boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Tümgeneral Davut Ala gözyaşları içerisinde “Gerekirse bu vatana canımı feda ederim” dedi.
Ala hitabında, “Bu konuşmamı bir general veya garnizon komutanı olarak değil, sizin aranızdan çıkmış bir Anadolu çocuğu, gazi bir Türk vatandaşı olarak müsaadenizle yapıyorum. Şehitlik ve gazilik nasip işidir. 15 Temmuz’da şehit edilen 251 şehidimiz ve 2 bin 196 gazimizin her birinin inanın kendi başına bu millete ilham verecek anıları vardır. O akşam hiç kimseden emir almadan, sonunu düşünmeden yardan ve serden vazgeçerek naçizane ben de bu anılarda yer aldım. 15 Temmuz belki ilk bakıldığında yalnızca aziz milletimize ve devletimize kaşı yapılan bir hareket olarak gözükebilir. Ancak dikkatli izlenildiğinde anlaşılacaktır ki ümidini Türkiye’ye bağlamış, gönlü ve gözü Türkiye ile beraber olan dünyada ki tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize de karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Ben canımı bu vatana vermeye her zaman hazırım” diye konuştu.
Tümgeneral Davut Ala kürsüden indikten sonra ise protokol ve vatandaşlar tarafından tekrardan tebrik edildi. Bazı vatandaşlar gece boyunca Davut Ala ile fotoğraf çektirdi.
Düzenlenen programa, il protokolünün yanı sıra gaziler, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve 7'den 70'e vatandaşlar katıldı.

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