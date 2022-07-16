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Erzincan’ın 6 aylık kaza bilançosu: 4 can kaybı, 553 yaralı

İHA

Erzincan’ın 6 aylık kaza bilançosu: 4 can kaybı, 553 yaralı

2022 yılının ilk 6 ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Türkiye genelinde 920 kişi hayatını kaybederken, aynı dönemde Erzincan’da ki trafik kazalarında 4 kişi öldü, yaralanan 553 kişi hastanelere kaldırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 2022’in ilk 6 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 226 bin 793 trafik kazasında 920 kişi hayatını kaybederken, 127 bin 619 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca açıklanan geçtiğimiz Haziran ayında ki kaza bilançosunda Erzincan’da, 80 yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 135 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 1 kişi yaşamını yitirdi. Haziran ayında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 82 maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçirildi. 2022'nin ilk 6 ayında Erzincan’da, 324 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 553 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise şehirde 473 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.
Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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