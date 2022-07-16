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Erzincan’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı

İHA

Erzincan’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı

Erzincan’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sularında ErzincanSivas karayolu 25. kilometre Tüneller mevkii üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Erzurum istikametine giden M.G.'nin (51) kullandığı 06 SN 338 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan G.G. (47), E.G (18), F.G (17), Z.B.G. (7) yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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