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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendi düğününde bir davulcu oldu bir zurnacı oldu

İHA

Kendi düğününde bir davulcu oldu bir zurnacı oldu

Erzincan’da kendi düğününde eline aldığı davul ve zurnayı çalan damat düğüne gelenlere unutulmaz bir gün yaşattı.
Erzincan’da özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Soner Sert kendi düğününde kimi zaman davul ile kimi zaman da zurna ile misafirlerini eğlendirdi. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Deniz Kaya ile hayatını birleştiren Sert, düğüne gelen konuklarını davul ve zurna çalarak şaşırttı. Düğüne gelen vatandaşlar damadın zurna çalarak salona girdiğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Büyük bir coşkuyla zaman zaman zurna, zaman zaman da davul çalan damat halayın başına geçip oynamayı da ihmal etmedi. Profesyonellere taş çıkartan damat gelen misafirlere unutamayacağı bir düğün yaşattı. Düğüne giden vatandaşlar böyle bir sürprizle karşılaşacaklarına ihtimal vermediklerini ifade ederek, "Gerçekten çok şaşırdık. Yıllardır düğünlere gidiyoruz ama böylesini ilk defa görüyoruz. Damadın özgüvenine hayran kaldık. Çok da güzel çaldı davul ve zurnayı. Çok güldük, çok eğlendik. Allah onlara da bir ömür mutluluk nasip etsin inşallah" diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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