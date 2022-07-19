LGS tercih dönemi devam ediyor

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, devam eden LGS tercih merkezinde tercih danışmanlığı süreci ile ilgili incelemelerde bulundu.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, devam eden LGS tercih merkezi olan Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret ederek LGS Tercih Danışmanlığı süreciyle ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında okul idarecilerinden ve rehber öğretmenlerinden bilgi aldı. Tercihlerini yapmak üzere okula gelen öğrenci ve velileri ile bir süre sohbet ettikten sonra okulda yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) hakkında da bilgi alarak bu süreçte gönüllü olarak çalışan öğretmenler ile kısa bir süre görüşerek sınıflarda incelemelerde bulundu.

LGS tercihleri ile ilgili kısa bir açıklama yapan Gün, "Merkezî yerleştirme, merkezî sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınava giren ve merkezî sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek. LGS çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamış olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar devam edecektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.