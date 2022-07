Erzincan’dan Malatya’ya 200 ton acı kayısı çekirdeği gönderiliyor

Erzincan’da köylerde yetiştirilip toplanan 200 ton acı kayısı çekirdeği Malatya’ya gönderiliyor.

Erzincan Buğday Meydanında esnaflık yapan İrfan Terzioğlu, köylerde kayısı yetiştiren vatandaşlardan acı kayısı çekirdeği alarak her yıl çekirdeklerin önemli bir kısmını Malatya’ya gönderiyor. Malatya’da acı çekirdeklerin işlenerek yurt dışına gönderildiğini söyleyen Terzioğlu, “Malatya kayısısıyla meşhurdur. Her yıl düzenli olarak Malatya’ya acı kayısı çekirdeği gönderiyorum. Malatya’da bu çekirdeklerin kabukları ayıklanarak işleniyor. İşlenen çekirdekler de yurt dışına gönderilerek ilaç sanayisinde ve kozmetik ürünlerin yapımında kullanılıyor. Bunların dışında acı çekirdekten siyanür elde ediyorlar. Kayısı çekirdeği kabuğunun kurutulması sonucunda evlerde yakıt olarak da kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Acı kayısı çekirdeğini Malatya’ya göndermenin yanı sıra Erzincanlı vatandaşlara da satan Terzioğlu, “Acı çekirdeğin kilosunu 10 liradan satıyoruz. Eskiler acı kaysı çekirdeğini şifa niyetine yerlerdi. Çekirdek ağrıyı keserdi. Şimdi de alanlar var tabi ama vatandaş çekirdeğin faydalarını pek bilmiyor. Tansiyona çok iyi gelir mesela acı çekirdek. Bunun dışında günümüzde yapılan tıbbı çalışmalarda kansere de iyi geldiği söyleniyor. Faydası var diye çok tüketmekte doğru değil çünkü acı çekirdeğin çok tüketilmesi zehirlenmeye neden oluyor diyorlar. Her şeyi yeteri kadar tüketmek en önemlisi.” ifadelerini kullandı.

