Ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge göndererek, orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyardı. Başkanlığın valiliklere gönderdiği “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağbahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralandı.

Orman alanlarına girişler yasak

Alınan tedbirler doğrultusunda orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos’a tarihine kadar yasaklandı. Ayrıca kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.

Devriyeler sıkılaştırılacak

Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel tedbir alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo benzeri etkilenebilecek alanlar belirlenerek, bu alanların yetkilisine kendi tedbirlerini almaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacak. Toplumsal ve bireysel tedbirler konusunda da halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Orman görevlileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacak. Orman alanlarında drone, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılacak.

Kritik yerlere yangın emniyet yolu yapılacak

Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak. Turistik alanlar, meskun mahaller, her türlü tesisler, ziraat arazileri gibi yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı; sahiplerince bu sahalarla orman arasına yangın emniyet yolları açılacak.

Hava araçlarının su alma yerleri periyodik olarak kontrol edilecek

Orman yangınlarına özellikle havadan yapılacak müdahalelerde helikopter gibi hava unsurlarının su alma yerlerinin su doluluk seviyesinin periyodik olarak kontrol edilecek, varsa ihtiyaç duyulan alanlarda yeni su alma noktaları yapılacak. Yangın söndürmede kullanılabilecek (il özel idaresi, belediye, karayolları, orman idaresi, askeri birlikler, kolluk birimleri gibi kurumların mahiyetinde bulunan) araç gereç ve ekipmandan azami ölçüde faydalanılacak, araç/ekipman ihtiyacı gözden geçirilerek tamamlanacak. Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu ilgili kuruluşlar tehlike ve risklere karşı bilgilendirilecek. Orman yangınında hizmetine ihtiyaç duyulacak birimlerin en hızlı müdahale edecek şekilde personel, araç, ekipman gibi tüm hazırlıklılarını ivedi olarak tamamlamaları sağlanacak. Orman yangınına duyarlı alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü diğer tedbirler ivedilikle alınacak.

Yangına müdahale Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde olacak

Önleyici tedbirlerin uygulanması aşaması ve yangınlara müdahale aşamasında AFAD Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetler gerçekleştirilecek. Yangın mahallinde yangına müdahale eden ekiplerin Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen yangın amirinin yönetiminde hareket edilecek. Müdahalede görev alan kurum kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin koordinasyonunun Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde hazırlanan Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

