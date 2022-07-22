Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Erzincan’da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Erzincan Merkez Yaylabaşı köyünde kırsal alanda yaralı ve bitkin düşen kızıl şahin vatandaşlar tarafından fark edildi. Köyde yaşayan vatandaşlar tarafından kızıl şahin muhafaza altına alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Köylülerin bulduğu yaralı kızıl şahini teslim alan DKMP görevlileri, yaralı şahin için tedavi ve rehabilitasyon süreci başlattı. Kızıl şahinin, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından uçma ve avlanma becerileri geliştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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