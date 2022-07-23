Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

Erzincan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yalınca köyü yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.H.B. idaresindeki 24 AAE 491 plakalı otomobil ile Abbas Sürmek'in kullandığı 24 ER 171 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürmek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Hastane önünde bekleyen Sürmek’in çok sayıda yakını ölüm haberiyle yıkıldı.

Öte yandan kazayla ilgili tahkikat başlatılırken otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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