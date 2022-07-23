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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da ata sporu cirit yaşatılıyor

İHA

Erzincan’da ata sporu cirit yaşatılıyor

Erzincan’da atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.
Erzincan cirit sahasında düzenlenen hazırlık ve resmi müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı. Nefes kesen mücadeleyi turistler de ilgiyle takip etti. Karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da ebeveynleri nezaretinde atlara binerek tur attı.
Erzincan’da düzenlenen gösteri ve resmi müsabakalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten ciritçiler, “Ata sporu cirit oyununu yaşatmak için bizler devam ediyoruz. Alttan nadir yeni ciritçiler yetişiyor. Daha fazla bu spora destek bekliyoruz” dediler.
‘3 buçuk yıl resmi müsabakalardan uzak kaldık’
Geçirdiğimiz pandemi döneminde, kapanma tedbirleri çerçevesinde ciritçilerin de resmi müsabaka yapmalarına izin verilmemişti. Bu zaman zarfında sürekli antrenman ve hazırlık maçları oynayan ciritçiler resmi müsabakaların da başlamasıyla kıyasıya mücadele veriyor. Erzicnan Albayrak Atlı Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda sporcusu olan Metin Albayrak da Covid19 tedbirleri çerçevesinde 3 buçuk yıl uzak kaldıkları resmi müsabakaların başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Pandemi nedeniyle 3 buçuk yıl cirit müsabakalarına ara verildi, resmi müsabakalarımıza. Ancak bizler kurallar dâhilinde antrenman maçlarımızı yapıyorduk. Bu sene oynanan müsabakalara Erzincan’da 8 takım katıldı. Geçirdiğimiz pandemi döneminde 3 buçuk yıllık bir aradan sonra Türkiye geneli resmi müsabakalar yapılmaya devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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