Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi

Erzincan’da kavurucu sıcağa rağmen tandırda ekmek pişirerek geçimlerini sağlamaya çalışan kadınlar, asırlık lavaş ekmeğini 55 derecelik sıcaklıkta pişirilerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası hayatın bazı alanlarında olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Erzincan’da tandır ekmeği fırınlarında çalışan kadınlar, kavurucu sıcaklara rağmen ekmek üretimi yapmaya çalışıyor.

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dâhil edilen lavaş, kavurucu sıcaklıklara rağmen Erzincan’da usta ellerde pişirilerek sofralardaki yerini alıyor. Pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle bilinen lavaş ekmeği Anadolu sofralarındaki yerini koruyor.

Türk kültüründe geniş yer tutan lavaş ekmeği, uzun yıllardan beri sürdürülen gelenekle, yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle tercih ediliyor.

Etrafı çamurla sıvanmış özel bir çukurun (tandır) içinde pişirilen ekmek hazırlanırken birçok evreden de geçiyor. Mayalanmış hamur, bir süre bekletildikten sonra ekşimesiyle tandırın başına getirilerek, eşit şekilde yumaklara ayrıldıktan sonra, elde çırpılarak açılıyor. Bu işlemlerden sonra pişen ekmek, uzun müddet de saklanabilme özelliğini taşıyor.

‘Bu iş yazın sıcaklara hiç çekilmiyor’

Lavaş ustası Erdoğan Gezer, “Gece saat 23 gibi kalkıp geliyoruz, hamuru yoğuruyoruz sonrasında ise 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonrasında ise pişirme işine başlıyoruz. Bu iş yazın sıcaklara hiç çekilmiyor. İşimizin zorluğu gece gelmemiz, işimizin saati uzun saat günde 1314 saat çalışabiliyoruz. Hava sıcaklığının içeride 40 derece olmasına rağmen tandırın sıcağıyla birlikte 5055 dereceye çıkıyor. İşimiz çok zor bir iş. Ürettiğimiz Erzincan Lavaşı katkısız bir ekmektir. Genellikle lokantalara verdiğimizden dolayı dönerin yanında, köftenin yanında servis ediliyor. Zor şartlarda üretim yapıp hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

Öte yandan, gurbetçiler de Erzincan Lavaşına büyük ilgi gösteriyor. Yanında götürenlerin yanı sıra Erzincan’a gelemeyenler de kargo yoluyla asırlık lezzete ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.