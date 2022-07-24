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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TYB’nin konuğu İşliyen oldu

İHA

TYB’nin konuğu İşliyen oldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesinin programında konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, “Kur’an’ın sadece okunmak gibi bir işlevi yoktur. Okuduğumuz Kur’anı ruhuna uygun olarak yaşayarak anlamlandırabiliriz” dedi.
Türkiye Yazarlar Birliğinin yeni oluşturduğu Kültür Evi’nde yapılan program Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Hafız Yusuf Delioğlu’nun kıraatının ardından kürsüye gelen Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, Türkiye Yazarlar Birliği’nin Erzincan Şubesinin kuruluşunu ve faaliyetlerini anlattı.
Halil İbrahim Özdemir konuşmasında, “Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi 2018 yılında kuruldu. Programlarını yapacağı bir salonu olmadı. Bazı programlarını Erzincan Belediyesinin eski binası olan kültür evinde gerçekleştirdi. Ardından çalışmalarını Diyanet Gençlik Merkezinde sürdürdü. Haftada bir gün ile sınırlı olan programlarda seçkin isimlerle programlarını yaptı. Etkili ve sürekli bir çalışma yürüten Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi bazı çalışmalarını Erzincan Müftülüğü Kütüphanesinde bazı programlarını EBYÜ Tömer’de gerçekleştirdi. Bu çalışmalarla Erzincan halkının gönlünde yer etti. Yeni bir toplantı salonuna kavuşmanın heyecanıyla ilk programı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu salonun oluşturmasında katkılarını sağlayan ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkürlerimizi arz ediyorum.” dedi.
Daha sonra Burhan İşliyen, konferansın adını neden “Vakti Gelmedi mi?“ olarak koyduğunu anlattı.
Burhan İşliyen zamanın hiç durmadan geçtiğini geçen zamanın insanın aleyhine işlediğini, ölümün elinden hiç bir şeyin kurtulamayacağını anlatarak: “Ölümü hep başkaları için uygun görüyoruz. Ölümün bize hiçbir zaman gelmeyeceğini düşünüyoruz. Oysa ‘Her nefis ölümü tadıcıdır’ emri ilahisi gereğince bizler de ölümü tadacağız. Ölüm gelmeden önce hayatımıza çeki düzen vermemiz gerekmez mi? Madem dünya hayatı iki ezan arasındaki zaman kadar kısadır. O halde ebedi bir hayatı esas alan bir hayat tarzını neden benimseyemiyoruz? Yoksa ölümün bize geleceği konusunda kuşkularımız mı var? Bir gün sabah namazını terk etmek ibadetten zikirden uzak kalmak büyük kayıptır. Bir ömür boyu dünya hayatında dünyevi işlerden kazanmak tek bir sabah namazı kadar kıymetli değildir.” şeklinde konuştu.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen konuşmasının bir bölümünde de sorular sorarak: “Kuran’ı okumanın, onu anlamanın onu hayatımıza tatbik etmenin zamanı gelmedi mi? Kur’anı sadece okumak yetmiyor. Onu anlamalı ve hayatımıza tatbik etmeliyiz. Onu hayatımıza tatbik etmediğimiz sürece tek başına anlamadan okumak bir şey ifade etmemektedir. Okumayın demiyorum. Elbette ki okumanın da sevabı vardır. Ama esas olan onu anlamak ve Hayata tatbik etmektir. Ecel gelmeden önce Kur’anı okumalı anlamalı ve hayata tatbik etmeliyiz. Bu yüzden soruyoruz. ‘Vakti gelmedi mi?’ diye.” ifadelerine yer verdi.
Program sonrasında Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’e bir plaket taktim etti. Plaketi İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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