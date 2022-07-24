Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Erzincan Yaylabaşı Alsancak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halil Şenkalp idaresinde 24 DP 827 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı istikametten gelen 24 AAE 472 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Halil Şenkalp'in aracında sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Şenkalp'in cansız bedeni İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.