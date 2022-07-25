3 bin 170 metredeki zirvede 10 bin kişi teleskoplarla gökyüzünü izledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin 170 metredeki zirvede 10 bin kişi teleskoplarla gökyüzünü izledi

DHA

3 bin 170 metredeki zirvede 10 bin kişi teleskoplarla gökyüzünü izledi


ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük teleskobunun bulunduğu 3 Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) eteklerinde gençler teleskoplarla gökyüzünü izledi.  Cuma günü başlayıp dün sona eren Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde yaklaşık 10 bin kişi, teleskopların başına geçti. 3 bin 170 metre yükseklikteki tepedeki gözlemevinde TÜBİTAK'ın uzman ekipleri tarafından kurulan 30 teleskop ve 5 ayrı gözlem istasyonunda Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar gözlendi; 3 gün, 2 gece boyunca 20'den fazla gök cismi görüntülendi.
Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) katkılarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda düzenlendi. Etkinliğin açılışında gençlerle birlikte uzay gözlemi yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük teleskobuna ev sahipliği yapacak DAG'da açıklamalarda bulundu. 4 metre çapında ve 4 ton ağırlığındaki aynanın teleskobun içine yerleştirilmesiyle kurulumunun bu sene içinde tamamlanacağını ifade eden Bakan Varank, "Bu teleskoba eklediğimiz farklı teknolojilerle Hubble Teleskopu'ndan alabildiğinizden daha yüksek çözünürlükte görüntü almanız mümkün olacak. James Webb Teleskobu gibi kızıl ötesi gözlem yapabilecek. Bir sonraki uzay keşfi bu teleskoptan, Erzurum'dan çıkabilir"  dedi.
500 ÇADIR, 10 BİN ZİYARETÇİ
Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisini artırmayı hedefleyen Erzurum Gözlem Etkinliği'ne 71 ilden bin 800 kişi katılım için başvurdu, katılan 600 kişi kurayla belirlendi. Gözlem alanına 500'e yakın kamp çadırı kuruldu. Etkinlik süresi boyunca alana yaklaşık 10 bin kişi giriş yaptı. Daha önce gerçekleştirilen Diyarbakır ve Van etkinliklerinde olduğu gibi Erzurum'da da halka açık bölümüne öğrenciler, gençler, aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, deniz seviyesinden 3 bin 170 metre yükseklikteki Karakaya Zirvesi'nde yıldızları inceleme fırsatı bulan katılımcılar, soğuk havaya rağmen uzayın bilinmeyenlerini keşfe çıktı.  TÜBİTAK'ın uzman ekipleri tarafından kurulan 30 teleskop ve 5 ayrı gözlem istasyonunda Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar gözlemlendi. 3 gün, 2 gece boyunca 20'den fazla gök cismi görüntülendi, 10 saatin üzerinde gökyüzü anlatımı yapıldı.
AKADEMİK SOHBETLERDEN UÇURTMA ŞENLİĞİNE
Konferans salonu olarak kurulan etkinlik çadırında, bilim insanları tarafından Antalya'da bulunan TUG (TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi) ve Erzurum'da kurulumu süren DAG'ın tanıtımı yapıldı. Gözlem etkinliği süresince gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, akademik sohbetler, teleskopla gözlemler, deneyler gibi farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Konaklı Kayak Merkezindeki etkinlik alanına kurulan stantlarda ise ebru ve hüsnühat sanatı, müzik, sokak tiyatrosu, uçurtma şenliği ve kitap okuma etkinlikleri de düzenlendi. Bilek güreşi, flor curling, dart, geleneksel okçuluk ve unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları gibi sportif faaliyetler de yapıldı. 
SON DURAK ANTALYA OLACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent'te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliğini Anadolu'nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor. Turgut Uyar'ın şiirinden esinlenerek oluşturulan, 'Göğe Bakma Durağı' mottosuyla düzenlenen gökyüzü gözlem etkinlikleri Diyarbakır, Van ve Erzurum'un ardından 18-21 Ağustos'ta Antalya'da final yapacak. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Turgay İPEK
2022-07-25 11:13:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arıcılar hasat için gün sayıyor
YEREL HABERLER Arıcılar hasat için gün sayıyor
Otlukbeli travertenli gölü turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Otlukbeli travertenli gölü turizme kazandırılıyor
Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü öldü
YEREL HABERLER Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü öldü
TYB’nin konuğu İşliyen oldu
YEREL HABERLER TYB’nin konuğu İşliyen oldu
Erzincan’da asfalt onarım, bakım ve yama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Erzincan’da asfalt onarım, bakım ve yama çalışmaları ...
Yabani ot ve biçme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yabani ot ve biçme çalışmaları sürüyor
Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi
YEREL HABERLER Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi
TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Erzincan’da ata sporu cirit yaşatılıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da ata sporu cirit yaşatılıyor
Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz
YEREL HABERLER Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm ...
Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.