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Erzincan’da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması

İHA

Erzincan’da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması

Erzincan polisi il ve ilçelerde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirdi.
Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla, “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması, Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan il merkezi ile eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerinde gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen uygulamada; 63 kıraathane, 6 internet kafe, 4 iddia bayi kontrol edilerek ve 552 şahsın kimlik bilgileri üzerinden GBT sorgulaması yapıldı.
Konuya ilişkin açıklamada, “Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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