Kur’an Kursu öğrencilerine suçtan korunma yöntemleri anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kur’an Kursu öğrencilerine suçtan korunma yöntemleri anlatıldı

İHA

Kur’an Kursu öğrencilerine suçtan korunma yöntemleri anlatıldı

Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan Kur’an Kurslarında kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında eğitim verildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Yaz Kur'an Kurslarına giden öğrencilere yönelik, güvenlik konularında nelere dikkat etmeleri gerektiği, yabancı şahıslara karşı tutumları, kendilerine yaklaşan tanımadıkları kişilere karşı takınmaları gereken davranışlar ve temel trafik konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.
Kent merkezinde bulunan Akşemseettin Mahallesi Akşemsettin Camii ve İnönü Mahallesi Gerek Gerek Camii’ne gelen öğrencilere yapılan bilgilendirme çalışmalarında, TDP personeli özellikle bir yere giderlerken mutlaka ailelerine haber vermelerini, evde yalnız kaldıklarında kim olduğunu öğrenmeden evin kapısını açmamaları, kimsenin olmadığı terk edilmiş metruk evler, inşaat alanı, bodrum katlara girmemeleri gerektiği, buraların kendileri için tehlikeli olabileceği, ailelerinden izin almadan kimseden bir şey almamaları, tanımadıkları kişilerin araçlarına binmemeleri ve bu kişilerle herhangi bir yere gitmemeleri, tanımadıkları yabancı kişilerin kendilerine ilgi göstermelerine fırsat vermemeleri, bunların verdikleri yiyecekleri almamaları, anne babalarının izni olmadan kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşmamaları, bir yere gelip giderken kendilerini sıkıştıran, tehdit ve hakaret ederek para ve eşya talep edenleri vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmek üzere büyüklerine anlatmaları, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği, büyüklerine emniyet kemeri takmaları konusunda uyarmaları ve karşılaşılan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri ve genel güvenlik konularına dikkat çekildi.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden polisler ayrıca, öğrencilerin meslekle ilgili sordukları soruları da cevaplandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması
YEREL HABERLER Erzincan’da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" ...
3 bin 170 metredeki zirvede 10 bin kişi teleskoplarla gökyüzünü izledi
YEREL HABERLER 3 bin 170 metredeki zirvede 10 bin kişi ...
Arıcılar hasat için gün sayıyor
YEREL HABERLER Arıcılar hasat için gün sayıyor
Otlukbeli travertenli gölü turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Otlukbeli travertenli gölü turizme kazandırılıyor
Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü öldü
YEREL HABERLER Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü öldü
TYB’nin konuğu İşliyen oldu
YEREL HABERLER TYB’nin konuğu İşliyen oldu
Erzincan’da asfalt onarım, bakım ve yama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Erzincan’da asfalt onarım, bakım ve yama çalışmaları ...
Yabani ot ve biçme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yabani ot ve biçme çalışmaları sürüyor
Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi
YEREL HABERLER Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi
TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Erzincan’da ata sporu cirit yaşatılıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da ata sporu cirit yaşatılıyor
Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz
YEREL HABERLER Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm ...
Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.