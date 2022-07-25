Erzincan’da tır içerisinde 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi

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Erzincan’ın Tercan ilçesinde tırda yapılan aramada 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tercan ilçesi Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol ve Arama Noktasında 1 şüpheli şahsa ait tır içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Avcı’ ile birlikte yapılan arama neticesinde; 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı.

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