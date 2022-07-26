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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’ya kavurucu sıcaklar geliyor

İHA

Doğu Anadolu’ya kavurucu sıcaklar geliyor

Doğu Anadolu’da hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan genelinde 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden 31 Temmuz 2022 Pazar günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık görülecek. Sıcaklıkların Erzincan’da 33 ila 35 derece, Bayburt’ta 31 ila 33 derece, Erzurum’da 31 ila 33 derece ve Ardahan’da 28 ila 30 derece olması beklenirken, gündüz saatlerinde ise yüzde 1030 düşük nispi nem görüleceği tahmin edilen bölgede rüzgâr, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden zaman zaman orta kuvvette esecek.
Yapılan meteorolojik uyarıda, beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililer uyarıldı.
‘Aşırı sıcaklıklara dikkat’
Son günlerde artış gösteren hava sıcaklıklarına karşı uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Uzmanlar yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini belirterek, yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olan kişilerin risk altında olduklarını belirterek şu ifadelere yer verildi:
"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir.”

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