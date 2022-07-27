Biri direğe bağlı, diğeri kuyuda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Erzincan'da, boş bir arazide zincirle direğe bağlı halde ve başka bir mevkide kuyuda mahsur kalan köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan Merkez Kavakyolu Mahallesi'nde boş bir arazide yavru bir köpeğin zincirle direğe bağlı olarak mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köpeğin bağlı olduğu zinciri demir makası ile keserek mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Başbağlar Mahallesi’nde ise boş arazide köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeğin atıl durumda duran bir kuyuya düştüğünü tespit etti. Kuyunun üzerini kısa bir çalışma sonucu açtıktan sonra içeri giren itfaiye eri, yavru köpeği mahsur kaldığı kuyudan çıkararak tekrardan doğaya bıraktı.

Kurtarılan köpeklerin herhangi bir yaralarının olmadığı öğrenilirken, çevrede ki vatandaşlar itfaiye ekiplerine duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

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